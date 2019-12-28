الصومال: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مقديشيو إلى أكثر من 20 شخصا
10:05 ص السبت 28 ديسمبر 2019
مقديشيو- (أ ش أ):
أعلنت الشرطة الصومالية اليوم السبت ارتفاع حصيلة القتلى جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة مقديشيو إلى أكثر من 20 شخصا.
ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية عن ضابط بالشرطة الصومالية أن الانفجار استهدف نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية.
ولم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة غالبا ما تقف وراء مثل هذه الهجمات.
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