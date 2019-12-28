مقتل شخص على الأقل بإطلاق نار في مركز تجاري في أمريكا

قتل شخص على الأقل جراء إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري، اليوم السبت، في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان: "نحقق في إطلاق نار في مركز مدينة أورورا. هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري. يرجى تجنب المنطقة"، وفق "روسيا اليوم".

ولاحقا قالت مصادر من الشرطة: "يجري الآن التحقيق في إطلاق على أنه عملية انتحار"، لافتة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حول الحادث.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة أورورا، أنتوني كاماتشو، للصحفيين: "لا يوجد تهديد حاليا داخل المركز التجاري"، مؤكدا: "لا نعتقد أن هناك تهديدا لعامة الناس".

ويقع المركز التجاري في نفس المدينة التي أطلق فيها مسلح النار في مسرح عام 2012، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات.