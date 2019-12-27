المئات في إسطنبول يوقعون عرائض احتجاج ضد "مشروع مجنون" لأردوغان

(رويترز):

وقع مئات في اسطنبول على عرائض احتجاج خلال اليومين الماضيين، لإبداء اعتراضهم على مشروع قناة يؤيده الرئيس التركي طيب أردوغان، ويصفه بـ"مشروعه المجنون".

ومن المقرر أن تربط قناة إسطنبول المزمع إنشاؤها على الأطراف الغربية لأكبر مدينة في تركيا بطول 45 كيلومترا بين البحر الأسود شمالا وبحر مرمرة جنوبًا.

وترى المعارضة التركية، أن مشروع قناة إسطنبول سيسبب دمار بيئي، ويؤثر على موارد المياه في المدينة.

ويقول أعضاء في البرلمان من أحزاب المعارضة وخبراء بيئة إن تقرير التأثير البيئي للقناة، وهو خطوة أساسية لأي مشروعات ضخمة للبنية التحتية، لا يتصدى بشكل كاف لجميع المشاكل التي يمكن أن تترتب على إقامة القناة.

ودعوا الأتراك إلى تقديم عرائض احتجاج على التقرير بحلول الثاني من يناير. وامتدت طوابير المنتظرين لتقديم الالتماسات إلى خارج بعض مكاتب البلدية في اسطنبول منذ يوم الخميس.