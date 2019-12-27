وفد ليبي في قبرص لبحث تحركات أردوغان والسرّاج

كتبت - إيمان محمود

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إلى قبرص برفقة وفد برلماني ومسؤولين كبار من الجيش الوطني الليبي، في زيارة رسمية للتباحث حول تداعيات الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج، بخصوص ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.

وكشف رئيس أركان القوات البحرية الليبي فرج المهدوي، أن الزيارة جاءت بدعوة من البرلمان القبرصي، وسيتم خلالها التباحث مع كبار المسؤولين حول آثار الاتفاق التركي مع حكومة طرابلس وما يمثله من تهديد لأمن واستقرار المتوسط وانتهاك لسيادة ليبيا، وحول قطع الطريق على أنقرة لدعم المليشيات المسلحة التابعة للوفاق عسكريا من أجل عرقلة تقدم الجيش الوطني نحو وسط العاصمة.

وقال المهدوي في تصريحات صحفية نقلها موقع "ليبيا 24"، إن تركيا تعلم أن سيطرة الجيش على طرابلس يعني سقوط كل الاتفاقيات الموقعة مع هذه الحكومة.

وأعلنت مصر واليونان وقبرص ومجلس النواب الليبي رفضها لمذكرتي التفاهم بين حكومتي تركيا والوفاق المدعومة دوليا بشان التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية اللتين تم ابرامها في نهاية الشهر الماضي، بوصفهما باطلتين وتنتهكان القانون الدولي.