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فرنسا تستدعي السفير الإيراني بسبب "الاعتقال الذي لا يُحتمل"

04:14 م الجمعة 27 ديسمبر 2019
فرنسا تستدعي السفير الإيراني بسبب "الاعتقال الذي لا يُحتمل"

وزارة الخارجية الفرنسية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت الجمعة السفير الإيراني للتنديد بـ"الاعتقال الذي لا يُحتمل" منذ ستة أشهر لاستاذين جامعيين فرنسيين، بدأت إحداهما اضرابا عن الطعام.

وقال بيان الوزارة: "أبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية السفير الإيراني قلقنا العميق لوضع السيدة فاريبا عادل خان التي توقفت عن الأكل وكررت طلبنا لقائها الذي رفض حتى الآن"، بحسب ما نقلته "فرانس 24".

وبدأت الباحثة الفرنسية الإيرانية، فاريبا عادل خان الإضراب عن الطعام والماء في 24 ديسمبر عشية عيد الميلاد.

وكان قد تم اعتقال عادل خان في يونيو 2019، مع باحث آخر من معهد الدراسات السياسية في باريس، هو رولاند مارشال، وهو سجين آخر في إيران.

وقالت الجماعة الحقوقية إن زميلة لمور جيلبرت في السجن أبلغتهم إنها "تبكي" وبدت "في حالة بائسة" بعد 48 ساعة من الإضراب.

وزارة الخارجية الفرنسية أوروبا إيران الإضراب عن الطعام فاريبا عادل خان

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