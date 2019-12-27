الولايات المتحدة تبحث عن "هليكوبتر مفقودة"

وكالات

يبحث خفر السواحل الأمريكي، عن طائرة هليكوبتر على متنها سبعة أشخاص لم تعد من جولة قبالة جزيرة كاواي في هاواي، مساء أمس الخميس.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي، في بيان اليوم الجمعة، أن مالك الطائرة أبلغ عن تأخرها في العودة الساعة 6:06 مساء، بحسب ما نشرته "نيويورك تايمز".

وذكر خفر السواحل في بيان "الطائرة كانت ستعود في الساعة 5:21 مساء من جولة قبالة ساحل كاواي وعلى متنها طيار واحد وستة ركاب".

وأشار البيان إلى أن الهليكوبتر كانت مزودة بجهاز إلكتروني لتحديد المواقع لكن لم ترد أي اشارات، فيما وصف مسؤول في مركز تنسيق الإنقاذ المشترك الظروف الجوية بأنها صعبة.