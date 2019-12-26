اليابان تُنفذ ثالث حكم إعدام خلال العام الجاري

طوكيو- (د ب أ):

نفذت اليابان حكم الاعدام بحق مدان صيني، وفقا لما أعلنته الحكومة الخميس، ليكون بذلك ثالث حكم إعدام يتم تنفيذه خلال هذا العام، عقب إعدام شخصين شنقا في أغسطس الماضي.

وذكرت وزارة العدل أن المدان الصيني يدعى وي وي (40 عاما)، وقالت إنه جرى إعدامه شنقا في مدينة فوكوكا بجنوب غرب البلاد صباح اليوم.

وكان جرى إصدار حكم الاعدام بحق وي وي لقيامه بقتل زوجين وطفليهما في فوكوكا عام 3002، بالتعاون مع شخصين صينيين آخرين.

وقالت وزيرة العدل ماساكو موري في مؤتمر صحفي" لقد أصدرت أمري بتنفيذ حكم الاعدام بعد دراسة متأنية".

ووصفت الوزيرة القضية " بالقاسية والوحشيةة" حيث أن الثلاثة أشخاص قتلوا جميع أفراد الأسرة، ومنهم طفلين عمريهما 8 و11 عاما.

وجرى إلقاء القبض على الشخصين الآخرين المتورطين في الجريمة في الصين عقب فرارهما إليها.

وصدر حكم الإعدام بحق إحداهما وجرى إعدامه عام 2005، في حين حكم على الآخر بالسجن مدى الحياة بعدما سلم نفسه للسلطات الصينية وتعاون في التحقيقات، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وبهذا الإعدام يصل إجمالي الأشخاص الذين تم إعدامهم في عهد حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى 39 شخصا.

وتُعد اليابان واحدة من الدول الصناعية القليلة إلى جانب الولايات المتحدة، التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام.

وفي يوليو 2018، أعدمت اليابان جميع الأشخاص الصادر بحقهم أحكام إعدام من الذين أدينوا بتنفيذ هجوم مميت بغاز سام في مترو طوكيو عام 1995 وجرائم أخرى.