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إيران توقف خدمة الإنترنت في عدة مناطق لأسباب أمنية

09:49 م الأربعاء 25 ديسمبر 2019
إيران توقف خدمة الإنترنت في عدة مناطق لأسباب أمنية

تعبيرية

إيران - )أ ش أ)

أغلقت السلطات المحلية خدمات الإنترنت الهاتفية في بعض المناطق بسبب مخاوف أمنية حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء.

وأوضحت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول إيراني لم يُذكر اسمه، أن هذا الإغلاق، الذي بدأ صباح اليوم، من الممكن أن يمتد لمناطق أخرى، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن خدمة الإنترنت عبر الهاتف الجوال قطعت في مناطق كردستان، ألبرز، زنجان، بالإضافة إلى مدينة شيراز.

يأتي ذلك فيما تشهد إيران خلال الآونة الأخيرة احتجاجات واسعة قطعت السلطات خلالها خدمة الإنترنت في البلاد لأكثر من أسبوع.

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إيران خدمة الإنترنت وسائل إعلام إيرانية

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