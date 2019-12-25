أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والوفاق جنوب طرابلس

08:07 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والوفاق جنوب طرابلس

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي والوفاق جنوب طرابل

طرابلس - (أ ش أ):

أفادت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني الليبي وبين قوات الوفاق بالقرب من مبنى الجوازات بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن القوات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الوفاق في طريق مطار طرابلس، ودمرت مدرعة عسكرية تركية.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مطالبة أطراف الأزمة الليبية بوقف التصعيد واتخاذ خطوات جادة نحو حل الصراع.

هذا المحتوى من

Asha
اشتباكات عنيفة الجيش الليبي قوات الوفاق طرابلس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان