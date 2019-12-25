أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي التعديل الوزاري محاكمة راجح سد النهضة الطقس أسعار الدولار عزل ترامب أسعار الذهب

شرطة النيجر تعتقل تركيين بتهمة تقديم دعم لداعش

02:40 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
شرطة النيجر تعتقل تركيين بتهمة تقديم دعم لداعش

شرطة النيجر

نيامي - (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة في النيجر الأربعاء، شخصين تركيين لتحقق معهما بتهمة الإرهاب ودعم تنظيم "داعش".

وأفادت مصادر - لقناة "العربية" الإخبارية - بأن التركيين يشتبه في تقديمهما تسهيلات لوجيستية خلال هجوم دموي نفذه "داعش" قتل فيه ٧٢ جنديا في 12 ديسمبر الجاري.

هذا المحتوى من

Asha
شرطة النيجر داعش إرهاب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان