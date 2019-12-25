شرطة النيجر تعتقل تركيين بتهمة تقديم دعم لداعش
02:40 ص الأربعاء 25 ديسمبر 2019
نيامي - (أ ش أ):
اعتقلت الشرطة في النيجر الأربعاء، شخصين تركيين لتحقق معهما بتهمة الإرهاب ودعم تنظيم "داعش".
وأفادت مصادر - لقناة "العربية" الإخبارية - بأن التركيين يشتبه في تقديمهما تسهيلات لوجيستية خلال هجوم دموي نفذه "داعش" قتل فيه ٧٢ جنديا في 12 ديسمبر الجاري.
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