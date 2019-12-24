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مصرع 7 أشخاص إثر انهيار أرضي شمال شرقي البرازيل

08:50 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
مصرع 7 أشخاص إثر انهيار أرضي شمال شرقي البرازيل

انهيار أرضي - ارشيفية

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وسائل إعلام في البرازيل، مصرع سبعة أشخاص اليوم الثلاثاء، إثر تهدّم منزلين بسبب وقوع انهيار أرضي شمالي البلاد في مدينة ريسيفي.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - نقلاً عن مصادر محلية في البرازيل - أن قوات الإطفاء وصلت إلى مكان وقوع الحادث سريعاً، وأخرجت خمس جثث من تحت الأنقاض وتحاول البحث عن جثتين أخريين.

وأفادت السلطات البرازيلية أنها أنقذت ثلاثة أشخاص جرحى من الحادث، ولم تحدد السلطات حتى الآن سبب الانهيار الأرضي.

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انهيار أرضي البرازيل مدينة ريسيفي

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