تركيا: البرلمان يعمل على قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن ، إنه ربما تكون هناك حاجة لمشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا والبرلمان يعمل على ذلك.

وطالب ألتون، المشير خليفة حفتر بوقف الهجمات التي تشنها قواته على طرابلس، مهددًا بتصعيد الأوضاع في مناطق مختلفة في ليبيا حال استمر الهجوم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وكشف المتحدث باسم الرئاسة التركية، عن أن أنقرة طلبت من موسكو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، لافتًا إلى أن روسيا أبلغت تركيا بأنها ستحاول وقف الهجمات على إدلب.