السراج مبررا اتفاق أردوغان: الكل رفض مساعدتنا بالسلاح ولم نجد سوى تركيا

كتب- وكالات:

كشف رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السرّاج، أنه طلب من إيطاليا الحصول على أسلحة لكنه لم يتلق أي ردّ رسمي منها، مشيرًا إلى أنها لم تكن الدولة الوحيدة التي لجأ إليها لتقديم المساعدة العسكرية ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال السرّاج في حوار مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية: "طلبنا الحصول على أسلحة من العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا، والتي لها كل الحق في اختيار السياسة المناسبة لها والتي لا تزال علافتنا ممتازة معها، لكنها في الحقيقة، لم نتلق أي ردّ رسمي من روما".

وأضاف السرّاج أنه يجري مفاوضات مع تركيا منذ عام 2004، مؤكدًا أنه لم يكن لديه حل آخر سوى الحصول على أسلحة من تركيا، مؤكدًا: "ماذا توقعت من حكومتنا، التي كانت ستبقى على الهامش، ولا تفعل شيئًا أثناء تدمير العاصمة طرابلس".

واستطرد: "كل من ينتقدنا أولاً يتساءل عما كان سيفعله في مكاننا وسيجد أنه ليس لدينا بديل".