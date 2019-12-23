أيمن مشرفة: الجزائر فقدت أحد أبطالها بوفاة الفريق قايد صالح

الجزائر - أ ش أ

نعى السفير أيمن مشرفة سفير مصر في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي توفى في وقت سابق اليوم الاثنين، مشيرا إلى مشاركته في حرب أكتوبر 1973.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم إن "الجزائر فقدت أحد أبطالها ومجاهديها بوفاة الفريق أحمد قايد صالح والتاريخ لن ينسى دوره في العبور بالجزائر المرحلة الصعبة التي مرت بها خلال الأشهر الماضية " .

وأكد السفير مشرفة أن مصر لا تنسى للفريق أحمد قايد صالح مشاركته في حرب أكتوبر 1973 في صفوف القوات الجزائرية التي شاركت إلى جانب الجيش المصري في الحرب لاسترداد سيناء ".

وأعرب السفير المصري عن خالص تعازيه للرئيس عبد المجيد تبون وقيادة الجيش الجزائري والشعب الجزائري بأسره في وفاة رئيس الأركان الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته .

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت صباح اليوم وفاة الفريق أحمد قايد صالح عن عمر يناهز 80 عاما إثر سكتة قلبية، فيما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيسا للأركان بالنيابة.