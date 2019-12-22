مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين بتفجير انتحاري بريف إدلب

موسكو - (د ب أ)

قتل ستة جنود سوريين وأصيب 13 آخرون مساء اليوم الأحد جراء تفجير انتحاري بريف إدلب.

جاء ذلك حسبما نقلت قناة "آر تي" الروسية عن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

,أعلن مركز حميميم، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين بتفجير انتحاري استهدفهم في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مدير المركز يوري بورينكوف: "حاولت مجموعة من تنظيم "هيئة تحرير الشام" تضم حوالي 100 مسلح عند الساعة 12:40 في 21 ديسمبر اختراق دفاعات القوات السورية في اتجاه قرية كراتين الكبير بمحافظة إدلب".

وأضاف أن الجيش السوري صد الهجوم بنيران المدفعية، وأوقع خسائر كبيرة في صفوف المسلحين.