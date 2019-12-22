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السعودية تكشف ملابسات هجوم نمر على زائر سوداني

06:11 م الأحد 22 ديسمبر 2019
السعودية تكشف ملابسات هجوم نمر على زائر سوداني

السعودية تكشف ملابسات هجوم نمر على زائر سوداني

الرياض - (د ب أ)

أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد أن الشاب السوداني الذي هاجمته أنثى نمر بحديقة الحيوان في حي "الملز"، أمس السبت، هو من ألقى بنفسه في حظيرة النمور، حيث قال إن دافعه وراء ذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.

وأضافت الأمانة في بيان توضيحي اليوم حول ملابسات الحادثة أن الحادثة وقعت الساعة 10:30 صباحًا، بينما كان موظفو الحراسات الأمنية يؤدون مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة "النمر البنغالي".

وأضاف البيان "ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدما حبلاً أحضره معه مسبقا، ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، فتمت مهاجمته من قِبل أنثى النمر".

وتابع البيان أن "إدارة الحديقة تبلغت بالأمر، فتدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم تخديره وإخراج الزائر محمد عبدالمحسن 24 عامًا، سوداني الجنسية، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة من جسده".

وبحسب بيان الأمانة، جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ومن ثم نُقل إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج، كاشفة عن أنه زعم أن دافعه وراء ذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.

السعودية هجوم نمر حديقة الحيوان

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