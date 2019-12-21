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وثائق تُظهر تساؤل ترامب عن أوكرانيا قبل مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي

11:46 م السبت 21 ديسمبر 2019
وثائق تُظهر تساؤل ترامب عن أوكرانيا قبل مكالمته الهاتفية مع زيلينسكي

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

كشفت وثائق جديدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل عن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا قبل شهر من اتصاله الهاتفى مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، التي كانت مسألة محورية في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي.

وتُظهر الوثائق التي حصل عليها مركز السلامة العامة بموجب قانون الحرية المعلوماتية، وكانت فى شكل رسائل بريد إليكترونى متبادلة بين مسؤولين أمريكيين، أن مسؤولي الإدارة الأمريكية أمروا بتعليق المساعدات بعد ساعة فقط من اتصال ترامب وزيلينسكي في 25 يوليو، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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