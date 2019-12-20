زوجة دبلوماسي أمريكي في بريطانيا تقتل شابًا وتهرب.. والشرطة تفتح تحقيقًا

لندن - (د ب أ):

سمح ممثلو الادعاء البريطانيون للشرطة اليوم الجمعة، بتوجيه الاتهام إلى زوجة دبلوماسي أمريكي بالتسبب في وفاة سائق دراجة نارية شاب، في قضية أثارت احتجاجًا شديدًا بعد فرارها من البلاد.

ولقي هاري دون البريطاني 19 عامًا، حتفه في 27 أغسطس الماضي بعد ما تردد عن اصطدام سيارة آن ساكولاس بدراجته النارية في نورثهامبتونشاير بوسط إنجلترا.

وأجرت الشرطة مقابلة مع ساكولاس، لكنها غادرت البلاد في وقت لاحق، بحجة أنها محصنة من المقاضاة كزوجة لدبلوماسي أمريكي.

أثارت عودتها إلى الولايات المتحدة غضبًا عارما في بريطانيا.

وقالت جانين سميث من هيئة الادعاء العام الملكية "بعد وفاة هاري دون في نورثهامبتونشاير ، خولت هيئة الادعاء شرطة نورثهامبتونشاير اليوم لتوجيه الاتهام إلى آن ساكولاس بالتسبب في الوفاة جراء القيادة الخطرة".

وقال بيان انه تم البدء في اجراءات تسليم زوجة الدبلوماسي الهاربة.