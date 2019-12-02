خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين في مواجهات مع الجيش بالحديدة

صنعاء - (د ب أ)

تصدت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الاثنين، لهجوم شنه الحوثيون في ريف محافظة الحديدة غربي البلاد، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني في بيان صحفي، إن القوات المشتركة تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

ونقل البيان عن مصادر عسكرية قولها إن: "الميليشيات شنت هجوماً على مناطق جنوب غرب التحيتا مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية".

وأضافت المصادر أن "القوات المشتركة تمكنت من التصدي للهجوم بعد أن خاضت اشتباكات مع عناصر الحوثيين ، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

ولفتت المصادر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين ، وتدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت ضمن تعزيزات قادمة لهم.

واتهم البيان جماعة الحوثي بأنها رفعت من وتيرة هجماتها على مديرية التحيتا من جهات عدة، في إطار انتهاكاتها وخروقاتها اليومية التي تسعى من خلالها لنسف عملية السلام الأممية في الحديدة.