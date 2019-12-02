مصرع 3 رجال إنقاذ في تحطم مروحية جنوبي فرنسا

باريس- (د ب أ):

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير في وقت مبكر اليوم الاثنين، مصرع 3 رجال إنقاذ في حادث تحطم مروحية خلال مهمة جنوبي فرنسا.

وقالت خدمة الدفاع المدني في البلاد إن طيارًا ومهندسًا ورجل إطفاء، كانوا على متن المروحية التابعة لخدمة إطفاء مدنية.

وذكرت وزارة الداخلية إن المروحية كانت متجهة نحو لو لوك جنوب شرقي فرنسا، للقيام بمهمة استطلاع وإنقاذ عندما فقد الاتصال اللاسلكي معها.

وتم العثور على المروحية والأفراد الثلاثة الذين كانوا على متنها في الساعة 1:30 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت فرنسا (0030 بتوقيت جرينتش) بالقرب من بلدة روف، على بعد بضعة كيلومترات شمال غربي مرسيليا.

وجاء في البيان: "التحقيق سيحدد الظروف الدقيقة لهذه المأساة".

وذكرت الأرصاد الجوية الفرنسية أن منطقة جنوب شرقي فرنسا تواجه تهديدًا متجددًا بالفيضانات.

وكانت المنطقة تعاني من حالة من الفوضى منذ ما يزيد قليلاً عن أسبوع بسبب العواصف الشديدة، مع إغلاق الطرق، وتوقف خدمة القطارات مؤقتًا بين مدينة نيس السياحية ومدينة تولون الساحلية.

وقُتل ستة أشخاص على الأقل وتأثرت العديد من البلدات بالفيضانات.