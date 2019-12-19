مصر ترفض أي إجراءات تغيّر الوضع القانوني للقدس المحتلة

القاهرة - أ ش أ

أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير علاء رشدي، على الثوابت المصرية من القضية الفلسطينية وقضايا الحل النهائي.

وشدد السفير علاء رشدي، في كلمته اليوم الخميس أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فتح البرازيل مكتب تجارى لها في مدينة القدس المحتلة، على انه لا شرعية لأي تغيير لوضعية القدس -احدى قضايا الوضع النهائي- ولا شرعية لأية إجراءات من شأنها المساس بذلك من قريب أو بعيد.

كما أكد السفير رشدي أنه لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي ولا شرعية للاستيطان الإسرائيلي غير القانوني والرفض كل الرفض لأية محاولات للمساس بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الاونروا"، أو ولايتها المنصوص عليها.

ودعا السفير رشدي إلى وقفة عربية حازمة وإجراءات عملية مدروسة بعناية وحكمة تتعدى الإعلان عن ثبات موقفنا من مسألة القدس بحيث تؤدي تلك الإجراءات لنتائج ملموسة إزاء موقف البرازيل الأخير بفتح مكتب تجاري لها بالقدس ، مشيرا إلى أن دوائر صنع القرار في البرازيل لطالما كانت تعي أهمية العلاقات العربية - البرازيلية سواء السياسية منها أو التجارية وتعي أيضا أهمية تدارك وضع البرازيل كأحد الدول المؤسسة للأمم المتحدة.

ونبه إلى خطورة الإجراء الذي أقدم عليه الجانب البرازيلي والذي يمثل خرقا لقراري مجلس الأمن 476، 478 لعام 1980 وكذلك كافة قرارات الجمعية العامة ذات الصِّلة خاصة القرار الصادر عام 2017، كما تتعدى خطورة هذا الإجراء -انتهاكه لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِّلة نظرا لأنها تأتي ضمن نمط التحركات والإعلانات والإجراءات التي ترصدها كافة الدول العربية - إنه يحاول أن يضرب بعرض الحائط المرجعيات القانونية الأساسية التي تنصف الحق الفلسطيني فيما يتصل بقضاياه العادلة المختلفة سواء تلك التي تتعلق بالقدس أو بعدم شرعية الاحتلال ومبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو الاستيطان غير القانوني أو قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة والتعويض وضرورة التنفيذ الأمين لولاية وكالة "الأونروا" بموجب القرارات الأممية ذات الصِّلة .

وأكد استعداد مصر للانخراط مع كافة الدول العربية وعلى رأسها دولة فلسطين الشقيقة لمناقشة والوقوف على هذه الإجراءات، مشددا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية سواء على المستوى الثنائي أو في كافة المحافل الدولية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وأشار السفير رشدي إلى قرار القمة العربية الأخيرة في تونس مارس الماضي والذي دعا جمهورية البرازيل لعدم اتخاذ أي مواقف تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشرقية حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية ، وكذلك قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في سبتمبر من العام الماضي والذي وجه ذات الرسالة للجانب البرازيلي .