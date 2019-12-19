إصابة 3 مدنيين سوريين في اعتداءات بالقذائف الصاروخية على حلب

دمشق - أ ش أ

أصيب 3 مدنيين سوريين، اليوم الخميس، بجروح جراء اعتداءات نفذتها التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على منطقتي الحمدانية ومشروع 3000 شقة بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) - بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب اعتدت صباح اليوم بـ 4 قذائف صاروخية على منطقة الحمدانية ومشروع 3000 شقة؛ ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى وقوع أضرار بالمكان.

وأوضح المصدر أن وحدات الجيش السوري ردت على الفور بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

وتتخذ مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم "جبهة النصرة" من مناطق انتشارها على الأطراف الغربية لمدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى مقتل وإصابة مدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.