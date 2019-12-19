ولاية أسترالية تعلن الطوارئ بسبب حرائق الغابات وارتفاع درجة الحرارة

سيدني- (د ب أ):

في ظل ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية وفرض حالة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز، أصيب ثلاثة من رجال الأطفاء اليوم الخميس، عقب أن انقلبت شاحنتهم بسبب حريق في جنوب غرب سيدني.

ووقع الحادث في منطقة جرين واتلي كريك، على بُعد أكثر من 90 كيلومترا جنوب غرب سيدني، حيث آتت الحرائق على أكثر من 40 منزلا في المنطقة. ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان حكومة نيو ساوث ويلز عن حالة طوارئ لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الخميس.

وقال شان فيتزسيمونز مفوض خدمات مكافحة الحرائق إنه جرى نقل اثنين من رجال الإطفاء جوا للمستشفى، بعد إصابتهما بإصابات خطيرة، في حين جرى نقل زميلتهما على متن سيارة إسعاف.

وأضاف أنهم أصيبوا جميعا بحروق، في حين قام رجال الإسعاف بعلاج اثنين آخرين استنشقا الدخان.

وأشار إلى أنه وردت تقارير تفيد بتعرض منازل ومنشآت تجارية للضرر بسبب الحريق في جرين واتلي كريك، الذي أدى لاغلاق طريق هومي السريع أيضا.

وصدر تحذير طارئ آخر من حريق جبل جوسبير، المستعر منذ أسبوع على مسافة 60 كيلومترا. ويقع الحريق على بعد نحو 75 كيلومترا شمال غرب سيدني، وآتي بالفعل على أكثر من 411 ألف هيكتار من الأراضي.

وطالبت السلطات بتوخي الحذر بشأن صحتهم، بعدما تم تصنيف جودة الهواء في عدة مناطق بالولاية بالخطيرة والسيئة للغاية والسيئة.

وقالت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز إنها نشرت نحو 180 رجل إسعاف إضافي اليوم، في ظل استمرار تفاقم سوء جودة الهواء بسبب حرائق الغابات.

من ناحية أخرى، أصدر مكتب الارصاد توقعاته بشأن الطقس، وقال إن فترة أعياد الميلاد والاحتفال بالعام الجديد" من المرجح أن تكون أكثر جفافا عن المتوسط" بالنسبة لمعظم المناطق في شمال شرق استراليا، في حين سوف تصبح أكثر رطوبة في الغرب.

وأضاف المكتب في بيانه اليوم أنه في الفترة من يناير حتى مارس العام المقبل، من المرجح أن تكون درجات الحرارة خلال النهار أعلى من المتوسط في أنحاء استراليا، في حين من المرجح أن يصبح الطقس أكثر دفئا عن المتوسط خلال الليل، وذلك ماعدا المناطق الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وقالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز لشبكة "إيه بي سي" الأسترالية، إن قوات الدفاع الاسترالية تساعد رجال الاطفاء في واحدة من أكبر التحركات السلمية للأفراد العسكريين.