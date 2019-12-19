"خطاب الملكة".. الأجندة التشريعية لما بعد البريكست أمام البرلمان اليوم

لندن- (د ب أ):

تعرض ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، الأجندة التشريعية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي تلقتها من رئيس الوزراء بوريس جونسون، في خطاب أمام البرلمان اليوم الخميس، وذلك عقب فوز المحافظين في الانتخابات الأسبوع الماضي.

ويُتوقع أن يُحدد جونسون خططه في خطاب لاحق، يشمل إصراره على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل، وإجراء مفاوضات بشأن اتفاق تجاري جديد والعلاقات الأخرى مع الكتلة الأوروبية بحلول نهاية العام المقبل.

وسوف تلقى الملكة (93 عاما) الخطاب في بداية أعمال البرلمان، قبل بدء المناقشات في مجلس العموم ومجلس اللوردات.

وكان جونسون تعهد قبل إجراء الانتخابات المبكرة، التي فاز فيها المحافظون بأغلبية تقدر بـ 80 مقعدا في مجلس العموم، بخفض الضرائب مع تمويل إجراءات تحسين قطاعات الصحة والتعليم والشرطة وخدمات السكة الحديدية.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن خطاب الملكة سوف يشمل تعهدا بتخصيص 33.9 مليار جنيه استرليني إضافية (44.4 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2024 من أجل قطاع الصحة.

ومن المقرر التصويت على مشروع قانون يمهد الطريق أمام البريكست غدا الجمعة.