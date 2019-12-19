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ولاية أسترالية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات وارتفاع درجة الحرارة

03:13 ص الخميس 19 ديسمبر 2019
ولاية أسترالية تعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات وارتفاع درجة الحرارة

حرائق الغابات

سيدني - (د ب أ):

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا ، التي تشهد عشرات حرائق الغابات المدمرة منذ أكتوبر وارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة ، حالة الطوارئ لمدة أسبوع بدءا من اليوم الخميس.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجكليان للصحفيين في سيدني اليوم: "قرار إعلان حالة الطوارئ لم يُتخذ بسهولة".

وأضافت: "عادة ما يستغرق الأمر سبعة أيام مع التأكد من أن الظروف خطيرة بما يكفي لإعلان الطورائ".

ويأتي إعلان الطوارئ، وهو الثاني خلال موسم حرائق الغابات، قبيل احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس).

وذكرت بيريجكليان أن حالة الطوارئ تعني أنه يتعين على سكان الولاية وزوارها اتباع نصيحة السلطات خلال الأسبوع المقبل وربما يضطرون إلى مراجعة خطط عيد الميلاد الخاصة بهم.

وكان أخر إعلان للطوارئ قد تم في منتصف نوفمبر بسبب مخاطر حرائق الغابات "المأساوية" التي استمرت لمدة أسبوع.

ويكافح أكثر من ألفي رجل إطفاء اليوم الخميس 100 حريق تهدد أجزاء كبيرة من الولاية ، بما في ذلك حريق هائل على بعد 70 كيلومترا شمال غربي سيدني.

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