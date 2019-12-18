في اليوم العالمي للغة الضاد.. السعودية تُسمي 2020 بـ"عام الخط العربي"

القاهرة- وكالات:

أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان، الأربعاء، تسمية عام 2020 المُقبل بـ"عام الخط العربي"، وذلك احتفاءً وتقديرًا بالخط العربي لما يُمثله من أهمية في التعبير عن مخزون اللغة العربية، وما يمتلكه من جماليات في تفاصيله وأشكاله، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة الضاد، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

ووفق الصحيفة، ستعمل وزارة الثقافة السعودية خلال عام الخط العربي المُقبل، على تقديم فعاليات نوعيّة تخدم الخط العربي وتعزز من حضوره في المجتمع على مدار العام، فضلًا عن تحفيز الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية على المشاركة في الحدث والإسهام في إبراز أهمية الخط العربي، إلى جانب تشجيع الأفراد والمهتمين بعرض مواهبهم عبر منصات متنوعة.

ويأتي الاحتفاء بالخط العربي ضمن جهود وزارة الثقافة السعودية لإبراز العناصر الرئيسية المكوّنة للثقافة العربية، التي يأتي على رأسها الخط بوصفه فنًا أصيلاً له خصائصه وأساليبه المميزة، ووعاءً معرفيًا احتوى الثقافة العربية وأسهم في نقلها من جيل إلى جيل، بحسب "عكاظ".

كانت الأمم المتحدة اعتمدت 18 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا للاحتفاء باللغة العربية، بعد أن صدر قرار عام 1973 بإدخالها إلى لغات المنظومة الأممية المعتمدة، إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية.

وفي احتفالية هذا العام، تُقيم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، المعروفة اختصارًا باليونسكو، 3 دوائر موائد مستديرة مخصصة لبحث موضوع (اللغة العربية والذكاء الاصطناعي)، في العاصمة الفرنسية، بمشاركة خبراء ةولغويين وأكاديميين وفنانين ومثقفين.