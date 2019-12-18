بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يجتمع اليوم لبدء إجراءات مساءلة ترامب
واشنطن - (د ب أ):
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساء أمس الثلاثاء إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا اليوم الأربعاء لبدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وحثت بيلوسي ، التي وصفت المساءلة بـ "واحدة من أكثر الصلاحيات الرسمية التي منحها لنا الدستور" ، جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب على الحضور.
وقالت بيلوسي في رسالة: "للأسف الشديد ، أوضحت الحقائق أن الرئيس أساء استخدام سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأنه عرقل الكونجرس حيث طالب بأن يكون فوق المساءلة ، وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي".
وأضافت: "في أمريكا، لا احد فوق القانون".
الخبر التالى:نيوزيلندا ترفع الحد الأدنى للأجور من أول أبريل
-
120
-
97
-
88
-
80
-
79
-
73
-
72
-
44
-
35
-
26
-
21
-
21
-
20
-
20