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بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يجتمع اليوم لبدء إجراءات مساءلة ترامب

01:43 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2019
بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يجتمع اليوم لبدء إجراءات مساءلة ترامب

نانسي بيلوسي

واشنطن - (د ب أ):

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساء أمس الثلاثاء إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا اليوم الأربعاء لبدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وحثت بيلوسي ، التي وصفت المساءلة بـ "واحدة من أكثر الصلاحيات الرسمية التي منحها لنا الدستور" ، جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب على الحضور.

وقالت بيلوسي في رسالة: "للأسف الشديد ، أوضحت الحقائق أن الرئيس أساء استخدام سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأنه عرقل الكونجرس حيث طالب بأن يكون فوق المساءلة ، وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي".

وأضافت: "في أمريكا، لا احد فوق القانون".

نانسي بيلوسي دونالد ترامب مجلس النواب الأمريكي

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