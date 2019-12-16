مسئول بريطاني: لندن وباريس تعتزمان مواصلة الحرب ضد المتطرفين بالساحل الإفريقي

بريطانيا - (أ ش أ)

أكد رئيس أركان القوات الجوية الملكية البريطانية مايك وجستون، اليوم الاثنين، أن بريطانيا وفرنسا تعتزمان مواصلة الحرب ضد العناصر المتطرفة في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال رئيس أركان القوات الجوية البريطانية، في تصريحات خلال زيارته لمدينة "جاو" في مالي برفقة نظيره الفرنسي فيليب رافين، إن هناك تاريخًا طويلاً من التعاون المشترك بين القوات الفرنسية والبريطانية، نافيًا احتمال حدوث أي تغيير على هذا التعاون بسبب خروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير القادم.

وأضاف المسئول البريطاني - في تصريحات أوردها راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن الطرفين سيواصلان العمل معا بشكل أقوى أيا كان ما سوف يحدث في المستقبل، مشددا على أن قائمة أولويات القوات البريطانية والفرنسية في الساحل تتمثل في اجتثاث جذور التطرف المقترن بالعنف في المنطقة الذي حول حياة السكان المدنيين هناك إلى البؤس والشقاء.

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل يمكن أن تطال أوروبا، حيث أن "القوات البريطانية والفرنسية تتواجد في المنطقة من أجل حماية أوروبا".

يذكر أن فرنسا أرسلت 4500 جندي إلى مالي عام 2013 حيث تقوم بمساعدة 100 جندي بريطاني في تقديم العون إلى الجيوش الوطنية في منطقة الساحل.

وتأتي تصريحات رئيس أركان القوات الملكية البريطانية في ختام جولة مشتركة مع نظيره الفرنسي في كل من مالي والنيجر وتشاد.