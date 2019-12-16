أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم الطقس أسعار الذهب سد النهضة التعديل الوزاري عزل ترامب

الدستوري الجزائري يعتمد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

07:27 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
الدستوري الجزائري يعتمد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

انتخابات الجزائر

الجزائر - (أ ش أ)

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، مساء اليوم الاثنين اعتماد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي، بفوز عبد المجيد تبون بالرئاسة بعد حصوله على نسبة 58.15%.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، إضافة إلى تبون.

وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات يوم الجمعة الماضي النتائج الأولية بفوز تبون، فيما أعلن المرشحون الأربعة أنهم لن يتقدموا بأي طعن على نتيجة الانتخابات.

وبحسب قانون الانتخابات الجزائري فإن سلطة الانتخابات تعلن النتائج الأولية بينما يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات.

هذا المحتوى من

انتخابات الجزائر المجلس الدستوري الجزائري الجزائر عز الدين ميهوبي

الخبر التالى:

جونسون يأذن بنشر تقرير حول التدخلات الروسية في السياسة البريطانية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر | الدوري.. طلائع الجيش 1 - 0 الزمالك