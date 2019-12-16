قائد "قسد": قوات موالية لتركيا تقتل وتعذب النازحين السوريين

كتب قائد القوات السورية الديمقراطية مظلوم عبدي، سلسلة تغريدات له اليوم الاثنين، يتهم فيها قوات موالية لتركيا في شمال شرق سوريا، بقتل وتعذيب لعدد من النازحين بسبب العدوان التركي على شمال شرق سوريا، والبالغ عددهم 300 ألف نازح.

وقال عبدي، إنه تم تعذيب وقتل عددًا من النازحين خلال محاولاتهم العودة إلى مناطقهم الأصلية التي نزحوا منها بسبب العدوان التركي، مضيفًا أن عناصر موالية لتركيا أرسلت مقاطع فيديو لتعذيق وقتل نازحين إلى عائلاتهم.

وتابع قائد "قسد" أن التعليم توقف في 67 مدرسة تستخدم كمخيمات للنازحين، مطالبًا بوقف جرائم الحرب التي ترتكب على يد تركيا وأعوانها في سوريا.

وأكد أن تركيا حولت منازل السوريين العاديين إلى بطاقة سياسية للضغط على المجتمع الدولي واستخدامها للهندسة الديموغرافية.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، لإيقاف هذا ووضع آلية للعودة الآمنة للسكان الأصليين إلى منازلهم.