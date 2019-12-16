هجوم على ناقلة نفط واختطاف طاقمها في خليج غينيا

لندن - (د ب أ)

تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة "يونيون ماريتايم" لهجوم في خليج غينيا غرب إفريقيا، وتم اختطاف معظم أفراد طاقمها، في أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات التي تسلط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه سفن الشحن في المنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين عن الشركة المالكة للناقلة قولها في بيان إن السفينة، وهي ناقلة منتجات نفطية تحمل اسم "ديوك"، وكانت تقوم بنقل زيت الوقود- تعرضت للهجوم وتم الصعود عليها أثناء إبحارها من أنجولا إلى توجو الساعة 7 صباحًا بتوقيت لندن أمس الأحد.

وقال مركز الإبلاغ عن حوادث القرصنة التابع للمكتب البحري الدولي في بيان منفصل إن أحد أفراد الطاقم بقي على متن السفينة بينما تم الإبلاغ عن فقدان بقية أفراد الطاقم.

وشهدت هجمات القرصنة على سفن الشحن في غرب إفريقيا تزايدا في الأسابيع الأخيرة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري جرى اختطاف 19 بحارًا من ناقلة قبالة سواحل نيجيريا، وتم اختطاف أربعة أفراد من طاقم ناقلة نفط يونانية أصغر كانت راسية في ميناء في توجو في أوائل نوفمبر الماضي.

ووفقًا للمركز، فإن 82% من حوادث اختطاف أطقم السفن تقع في خليج غينيا، ولا تزال المنطقة بؤرة ساخنة على الرغم من تراجع هجمات القرصنة على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 .