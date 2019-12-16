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الكويت والناتو يبحثان التعاون المشترك

05:11 م الإثنين 16 ديسمبر 2019
الكويت والناتو يبحثان التعاون المشترك

حلف شمال الأطلسي

الكويت - ( د ب أ )

بحث الفريق الركن محمد الخضر، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، مع نائب رئيس اللجنة العليا العسكرية التابعة لحلف الشمال الاطلسي (ناتو) الفريق سكوت كيندزفيتر والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، التعاون المشترك وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي أن اللقاء تطرق الى مناقشة اهم الامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

حلف الشمال الاطلسي الكويت الجيش الكويتي

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