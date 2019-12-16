واشنطن لن تقبل الموعد النهائي الكوري الشمالي بشأن المحادثات النووية

سول- (د ب أ):

قال دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إن واشنطن لن تقبل مهلة نهاية العام التي حددتها بيونج يانج لتقديم تنازلات في المحادثات المتوقفة بشأن برنامجها النووي، مضيفا أنه يتعين على الكوريين الشماليين العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال الممثل الخاص الأمريكي لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، : "لقد حان الوقت لكي نقوم بعملنا - فلننجز هذا".

وأضاف: "نحن ندرك تماما الاحتمال القوي لأن تقوم كوريا الشمالية باستفزاز كبير في الأيام المقبلة. وعلى أقل تقدير، سيكون مثل هذا الإجراء إلى أبعد حد غير مفيد في تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".

وكان بيجون يتحدث إلى جانب نظيره الكوري الجنوبي، لي دو هون ، والتقى لاحقا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ومسؤولين آخرين في القيادة الكورية الجنوبية.

ويخشى الخبراء في كوريا الجنوبية أن تلغي كوريا الشمالية وقفها الاختياري المفروض على التجارب النووية واختبار الصواريخ بعيدة المدى إذا لم يتم إحراز أي تقدم قبل الموعد النهائي.