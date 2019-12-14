الصيلب الأحمر اللبناني: 4 فرق لإسعاف المصابين في الاشتباكات أمام البرلمان

القاهرة - (مصراوي)

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أنّ 4 فرق تابعة له، تعمل على إسعاف المصابين في ساحة رياض الصلح، مساء اليوم السبت، عقب الاشتباكات التي شهدتها ساحة رياض الصلح وسط بيروت، بين محتجين وأنصار حركة أمل وحزب الله، قبل أن تندلع اشتباكات جديدة بين قوات الأمن والمحتجين الذين حاولوا اقتحام مبنى مجلس النواب اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، استخدمت قوات الشرطة اللبنانية وقوات مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع، لتفريق محتجين لبنانيين، حاولوا الاعتصام أمام مجلس النواب، واقتحام المبنى الخاص به وسط بيروت.

وسادت حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني.

وحاول المحتجون اللبنانيون تنظيم مظاهرة احتجاجية واعتصام، أمام مجلس النواب اللبناني، قبل أن يتدخل أمن البرلمان ويحاول تفريقهم بالغاز المسيل للدموع، أمام أحد مداخل مبنى البرلمان.

وذكر موقع "إل بي سي أي" اللبناني، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام مجلس النواب اللبناني، وألقوا الزجاجات الفارغة والحجارة على قوات الأمن، التي ردت بالقنابل المسيلة للدموع.