رئيس وزراء بريطانيا: سأشكل حكومة وبرلمان الاثنين المقبل

لندن - (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه بصدد تشكيل حكومة جديدة وأن مشرعي مجلس العموم سيصلون إلى مدينة وستمنستر، يوم الإثنين المقبل، لتشكيل البرلمان الجديد.

وقال جونسون - في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، أمام مقر الحكومة البريطانية، بعد فوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة التي جرت أمس في البلاد - إن حزب المحافظين حظى بتفويض ساحق من خلال هذه الانتخابات العامة لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، وأنهم سيلتزمون بذلك بحلول يوم الـ 31 من شهر يناير المقبل، واصفا اللحظة الحالية بـ "القرار الوطني".

وأكد جونسون، أن الأولوية القصوى لشعب بريطانيا في الوقت الحالي وهو ما يجعلنا نركز، قبل كل شيء، على هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهي فكرة تقدم أفضل ما في البلاد.

كما أعلن أنه سيحقق التعهدات المتنازع والمتعلقة بـ "أكبر دفعة نقدية على الإطلاق"، إلى جانب توفير 50 ألف ممرض و40 مستشفى جديدة.