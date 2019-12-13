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سفير مصر بالجزائر يهنئ تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

05:58 م الجمعة 13 ديسمبر 2019
سفير مصر بالجزائر يهنئ تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

السفير أيمن مشرفة

الجزائر - أ ش أ

هنأ السفير أيمن مشرفة السفير المصري لدى الجزائر، اليوم الجمعة، الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس.

وقال السفير مشرفة - في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم - "نهنئ الرئيس تبون على فوزه بثقة الشعب الجزائري الذي قال كلمته في الانتخابات الرئاسية وعبر عن رأيه بشفافية ونزاهة واختار رئيسه الجديد".

وأعرب السفير المصري عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، مبديا ثقته في أن العلاقات المصرية الجزائرية ستبقى متميزة كعادتها في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل المهنئين للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم.

وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر أعلن في وقت سابق اليوم عن فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس بنسبة 58.15%.

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الانتخابات الرئاسية الانتخابات الجزائرية الجزائر مصر أيمن مشرفة عبد المجيد تبون

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