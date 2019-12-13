هل تعلق نيوزيلندا الرحلات السياحية لمنطقة الثوران البركاني؟

ولنجتون- (د ب أ):

ذكرت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا اردرن اليوم الجمعة أنه من السابق لأوانه قول ما إذا كانت الحكومة ستوقف الرحلات إلى وايت آيلاند أم لا، بعد مقتل حوالي 16 سائحا ومرشديهم، عندما ثار بركان الاثنين الماضي.

وقالت اردرن لوسائل الإعلام في منطقة واكاتاني "إنه بركان كان يتم زيارته خلال الثلاثين عاما الماضية. غير أننا نسمع أيضا ونتفق تماما على أن هناك تساؤلات يتم توجيهها يجب الرد عليها وسيتم الرد عليها".

وتحدثت اردرن إلى وسائل الإعلام بعد أن انتشلت قوات الدفاع النيوزيلندية جثث ستة أشخاص، لقوا حتفهم خلال المأساة. ولم تتمكن القوات من نقلها بعيدا عن الجزيرة في وقت سابق، بسبب النشاط الزلزالي المتقلب.

وتأكد مقتل ثمانية سياح آخرين ومرشديهم، في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانوا في جولة لمشاهدة معالم المنطقة في أكثر بركان نشاطا في نيوزيلندا، عندما ثار يوم الاثنين الماضي .

وقال مفوض الشرطة، مايك بوش "مضت العملية وفقا للخطة، لكن لم تنته بعد. نعرف أن جثة واحدة على الأقل في المياه ويحاول الغواصون انتشالها ".

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد قالت صباح اليوم الجمعة إنه تم انتشال ست جثث لأشخاص لاقوا حتفهم عندما ثار بركان في وايت أيلاند بنيوزيلندا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت الشرطة إن الجثث كانت على متن قارب عسكري بالقرب من الجزيرة على بعد 48 كيلومترا قبالة شاطئ واكاتاني على الساحل الشرقي لنورث أيلاند في نيوزيلندا.

وفقد اثنان آخران ويفترض أنهم في عداد الموتى في الجزيرة.

وبحلول أمس الخميس، لا يزال 21 مصابا يخضعون للعلاج في أربع وحدات للحروق في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 لا تزال حالتهم حرجة.

وتم نقل سبعة مصابين أستراليين إضافيين إلى وحدات للحروق في سيدني وملبورن بأستراليا. وسيعود ستة آخرون إلى بلدهم.

وأظهر النظام الوطني لرصد المخاطر الجيولوجية "جيونت" أن حالة البركان لا تزال شديدة الاضطراب.