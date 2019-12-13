نائبة رئيس البرلمان الأوروبي قلقة من توجهات انقسامية في بريطانيا

برلين- (د ب أ):

عقب الانتخابات التشريعية في بريطانيا، أعربت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كاتارينا بارلي عن قلقها إزاء توجهات انقسامية هناك.

وقالت السياسية الألمانية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج" الألمانية اليوم الجمعة: "يساورني قلق كبير إزاء إمكانية تفكك المملكة المتحدة"، موضحة أن تطلعات الاستقلال تتزايد ليس فقط في إسكتلندا، بل أيضا في أيرلندا الشمالية وويلز".

وفي الانتخابات التي جرت في أسكتلندا، كان الفائز الأكبر هو الحزب القومي الإسكتلندي، ما يثير تكهنات باستفتاء محتمل هناك للاستقلال عن المملكة.

وذكرت بارلي أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي خوض المفاوضات الفعلية لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وبحسب اتفاقية الخروج، فإنه من المقرر أن تظل بريطانيا في مرحلة انتقالية حتى نهاية عام 2020، وحتى ذلك الحين يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التفاوض على اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وذكرت بارلي أن هذه الفترة الانتقالية قصيرة للغاية، موضحة أن خطر خروج بريطانيا بدون اتفاق لا يزال قائما.

وفاز المحافظون في الانتخابات التشريعية البريطانية على نحو واضح، حيث حصل الحزب -بحسب فرز الأصوات صباح اليوم الجمعة- على الأغلبية المطلقة في مجلس العموم البريطاني. وعقب ثلاثة أعوام ونصف على تصويت البريطانيين بأغلبية ضئيلة على خروج بلادهم من الاتحاد، يبدو الآن أنه لم يعد هناك عائق أمام تنفيذ البريكست.