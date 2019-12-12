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سفيرة المملكة بواشنطن تزور قاعدة جوية أمريكية شهدت هجوما نفذه سعودي

11:21 م الخميس 12 ديسمبر 2019
سفيرة المملكة بواشنطن تزور قاعدة جوية أمريكية شهدت هجوما نفذه سعودي

الأميرة ريما بنت بندر

مصراوي- وكالات:

زارت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ريما بنت بندر آل سعود، قاعدة بينساكولا الجوية بفلوريدا، والتي شهدت مقتل 4 أشخاص على يد متدرب سعودي.

وبحسب بيان للسفارة السعودية بواشنطن، زارت السفيرة القاعدة الجوية وقدمت التعازي بعد المأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، مؤكدة على تعاون المملكة مع السلطات الأمريكية في التحقيق حول هذا الهجوم.

وخلال زيارتها، يقول البيان، التقت مع قادة القاعدة الجوية وأكدت إدانتها للهجوم "المروع"، وأكدت على أنها سوف تكون على إطلاع كامل من أجل تقدم أي مساعدة ممكنة لتسريع عملية التحقيق في الجريمة.

ريما بنت بندر السعودية واشنطن الولايات المتحدة

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