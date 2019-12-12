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الجيش الأمريكي يختبر إطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحل كاليفورنيا

08:37 م الخميس 12 ديسمبر 2019
الجيش الأمريكي يختبر إطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحل كاليفورنيا

الجيش الامريكي

واشنطن - (د ب أ)

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن الجيش الأمريكي اختبر اطلاق صاروخ باليستي من الأرض من قاعدة فاندينبرج الجوية في كاليفورنيا.

وقال الليفتنانت كولونيل روبرت كارفر "أجرت وزارة الدفاع تجربة اطلاق صاروخ باليستي بشكل تقليدي في حوالي الساعة 30ر8 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي".

وأضاف "نقوم حاليًا بتقييم نتائج الاختبار."

يأتي الاختبار بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى مع روسيا في وقت سابق من هذا العام.

وقال مصدر في حلف شمال الأطلسي(ناتو) في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا الأطلاق كان سيصبح بمثابة انتهاك لتلك المعاهدة.

ويمكن تجهيز الصواريخ الباليستية برؤوس حربية تقليدية أو كيميائية أو بيولوجية أو نووية.

ووفقا للبنتاجون ، فإن الصاروخ الذي تم اختباره ليس لديه امكانية تزويده برؤوس نووية.

وقامت الولايات المتحدة باختبار صاروخ كروز في أغسطس كان سيتم حظره بموجب معاهدة القوات النووية المتوسطة ، وردت روسيا والصين بتحذير من سباق تسلح جديد وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

الجيش الأمريكي ساحل كاليفورنيا إطلاق صاروخ وزارة الدفاع الأمريكية

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