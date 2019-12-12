هئية الانتخابات الجزائرية: انتهاء عملية الاقتراع ونسبة التصويت بلغت 33.6%

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية، ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في الجزائر، إلى 33.6% من إجمالي من لهم حق التصويت في الانتخابات حتى الخامسة مساء اليوم.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، فإن إجمالي عدد الناخبين بالخارج يبلغ نحو 914 ألف ناخب موزعين على 60 مركزا و395 مكتبا للتصويت، ويبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر، غلق صناديق الاقتراع بكافة مراكز الاقتراع المنتشرة في الجزائر، بعد يومًا انتهاء التصويت في تمام الخامسة مساءا بتوقيت الجزائر.

وشهد اليوم الخميس، مظاهرات احتجاجية رافضة لإجراء الانتخابات، واقتحم عدد من المحتجين عددًا من مراكز الاقتراع جنوب الجزائر، فيما حاولت الشرطة الجزائرية تفريق الاحتجاجات أمام مراكز الاقتراع اليوم، لتنظيم سير العملية الانتخابية.