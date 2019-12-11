سقوط صاروخين قرب مطار بغداد دون أي خسائر

القاهرة - (مصراوي)

أكد مصدر عسكري عراقي، سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي دون وقوع إصابات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقبل يومين، أصيب ستة جنود بجروح، إثر سقوط أربعة صواريخ على قاعدة بلد العسكرية القريبة في محيط مطار بغداد الدولي، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية في بيان، في آخر هجوم صاروخي ضمن سلسلة حوادث تزايدت مؤخراً.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط 4 صواريخ كاتيوشا على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي، مما أدى إلى إصابة ستة مقاتلين.

كما أوضحت أن القوات الأمنية قامت بتفتيش المناطق، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.