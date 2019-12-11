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مسؤولون أمريكيون: الهدف من إطلاق النار في جيرسي متجرًا يهوديًا

11:20 م الأربعاء 11 ديسمبر 2019
مسؤولون أمريكيون: الهدف من إطلاق النار في جيرسي متجرًا يهوديًا

الشرطة في موقع إطلاق نار في جيرسي سيتي بولاية نيو

نيويورك - (د ب أ)

قال مسؤولون أمريكيون إن مسلحين اثنين تورطا في إطلاق نار دموي في مدينة جيرسي، أمس الثلاثاء، كانا يستهدفان متجرًا يهوديًا.

وقتل ثلاثة مدنيين والمسلحان المشتبه بهما في تبادل إطلاق نار طويل داخل المتجر، والذي بدأ حوالي الساعة 12:30 مساء (17:30 بتوقيت جرينتش).

وكتب عمدة مدينة جيرسي ستيفن فولوب، تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، قائلاً: "بعد مراجعة شاملة لنظام الدوائر التليفزيونية المغلقة، اتضح من الكاميرات أن هذين الشخصين استهدفا متجرًا لبيع الأطعمة الموافقة للشريعة اليهودية".

وخلال مؤتمر صحفي، قال فولوب إن لقطات الفيديو أظهرت المشتبه بهما لدى وصولهما إلى المتجر في شاحنة.

وأضاف العمدة "قاما بفتح الباب بهدوء باستخدام بندقيتين ثم بدأ الاثنان في إطلاق النار من الشارع إلى داخل المتجر".

حادث إطلاق نار مسلحين مدينة جيرسي

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