حزب نتنياهو يجري انتخابات على رئاسته قبل نهاية الشهر الجاري

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن حزب "ليكود" بزعامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إجراء انتخابات على رئاسته في 26 من ديسمبر الجاري.

وجرى الاتفاق على هذا الموعد خلال اجتماع عقده نتنياهو ورئيس مركز الحزب حاييم كاتس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو قرر تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس رئيسا لحملته الانتخابية.

كان النائب عن الحزب جدعون ساعر أعلن عزمه منافسة نتنياهو على قيادة الحزب