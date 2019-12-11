الجيش الأمريكي : هجوم باجرام الانتحاري استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء

كابول - (أ ش أ):

أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الأربعاء) أن هجوم انتحاريا استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء بالقرب من قاعدة "باجرام" الجوية التي تعد القاعدة الأمريكية الرئيسية شمال العاصمة الأفغانية (كابول).

وقال الجيش الأمريكي - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الانتحاري استهدف المنشأة التي يجري بناؤها لمساعدة المواطنين الأفغان الذين يعيشون بالقرب من المنطقة، مضيفا أنه لم تقع خسائر في صفوف قوات التحالف وما زالت القاعدة آمنة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء استهدف قافلة عسكرية أمريكية.

بدوره، أكد قائد شرطة إقليم "باروان" الشمالي محفوظ والي زادة وقوع الهجوم ولكنه لم يقدم أي تفاصيل حول سقوط خسائر بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.