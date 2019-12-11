أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

الصومال: محاولة اقتحام للقصر الرئاسي ومقتل 5 أشخاص

12:04 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الصومال: محاولة اقتحام للقصر الرئاسي ومقتل 5 أشخاص

الشرطة الصومالية

مقديشو - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الصومالية ارتفاع عدد قتلى حادث مهاجمة مسلحين لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو إلى خمسة أشخاص من المهاجمين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن قوات الأمن والحراس تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين وحاولوا منعهم من الوصول إلى الفندق القريب من موقع الحادث.

وأوضح الضابط بالشرطة الصومالية محمد حسين، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية، أن الجنود قتلوا 3 مهاجمين عند المدخل المؤدي إلى القصر الرئاسي ثم قتلوا 2 آخرين على الأقل بالقرب من الفندق المجاور.

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الحادث.

هذا المحتوى من

الشرطة الصومالية الصومال مقديشو

الخبر التالى:

6 قتلى واستدعاء المئات من الشرطة.. قوات أمريكية تطارد مسلحين بنيوجيرسي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء بجميع المحافظات