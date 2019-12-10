أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية معدل التضخم سد النهضة الطقس هجوم فلوريدا التعديل الوزاري أسعار الذهب عزل ترامب

مقتل شرطي أمريكي وإصابة 2 آخرين في إطلاق النار بنيو جيرسي

11:13 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
مقتل شرطي أمريكي وإصابة 2 آخرين في إطلاق النار بنيو جيرسي

الشرطة الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين، بينهم مدني، في حادث إطلاق نار بولاية نيوجيرزي، بمدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وأشارت تقارير محلية إلى أن اثنين من المشتبه بهما أطلقا النار على رجال الشرطة، وذكرت شبكة "إيه بي سي" أن وحدات الطوارئ كانت حاضرة في موقع الهجوم بجادة ويلكينسون بالمدينة.

وقال المدعي العام لمقاطعة هدسون استير سواريز، على موقع "تويتر"، "إن المصابين الثلاثة حالتهم الصحية مستقرة".

ويشهد المكان وجود شرطي كبير، فيما أغلقت المدارس المحيطة بالموقع أبوابها فيما تحقق الشرطة في الحادث.

ويأتي ذلك بعد هجوم إطلاق نار داخل قاعدة جوية أمريكية في ولاية فلوريدا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

فيما أوضحت الوكالة الأمريكية، أن المنطقة شهدت إطلاق نار كثيف، لمدة ساعة على الأقل، على طول طريق رئيسي.

واستجابت فرق خاصة أمريكية الذين توجهوا إلى الموقع للرد على مصدر إطلاق النار.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار الولايات المتحدة ولاية نيوجيرزي

الخبر التالى:

إصابة حارسي أمن في أكبر كاتدرائية أمريكية في هجوم دهس وطعن
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء بجميع المحافظات