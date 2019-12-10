مقتل شرطي أمريكي وإصابة 2 آخرين في إطلاق النار بنيو جيرسي

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين، بينهم مدني، في حادث إطلاق نار بولاية نيوجيرزي، بمدينة جيرسي بولاية نيو جيرسي، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتيد برس".

وأشارت تقارير محلية إلى أن اثنين من المشتبه بهما أطلقا النار على رجال الشرطة، وذكرت شبكة "إيه بي سي" أن وحدات الطوارئ كانت حاضرة في موقع الهجوم بجادة ويلكينسون بالمدينة.

وقال المدعي العام لمقاطعة هدسون استير سواريز، على موقع "تويتر"، "إن المصابين الثلاثة حالتهم الصحية مستقرة".

ويشهد المكان وجود شرطي كبير، فيما أغلقت المدارس المحيطة بالموقع أبوابها فيما تحقق الشرطة في الحادث.

ويأتي ذلك بعد هجوم إطلاق نار داخل قاعدة جوية أمريكية في ولاية فلوريدا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

فيما أوضحت الوكالة الأمريكية، أن المنطقة شهدت إطلاق نار كثيف، لمدة ساعة على الأقل، على طول طريق رئيسي.

واستجابت فرق خاصة أمريكية الذين توجهوا إلى الموقع للرد على مصدر إطلاق النار.