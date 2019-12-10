لافروف: لا دليل على تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرخي لافروف، أنه لا يوجد أي دليل على تدخل لبلاده في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، والتي فاز بها دونالد ترامب.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن موسكو لديها رغبة مشتركة مع واشنطن في تقليص الأسلحة النووية.

وتابع وزير الخارجية الروسي، أنه لابد من تكريس الدبلوماسية لحل القضايا العالقة بين موسكو وواشنطن.

وحول البرنامج النووي الإيراني، قال، "نشدد على ضرورة أن يبقى البرنامج النووي الإيراني سلميا، ومن الضروري العمل على إنقاذ الاتفاق".

من جانبه، أكد بومبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة علاقات أفضل مع روسيا، لافتًا إلى ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن مفتوحة، ومنوهًا برفض أي نوع من التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف بومبيو، أنه لا يجب أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للإرهابيين.

وقال، "نتفق مع روسيا على الحل السياسي في سوريا، ولا يجب أن تتحول إلى ملاذ آمن للإرهابيين".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكية، أنه جرى مناقشة الملف الأوكراني مع نظيره لافروف، مشددًا على ضرورة تطبيق اتفاق مينسك لحل الأزمة الأوكرانية.

ويلتقي بومبيو، نظيره لافروف، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الأمريكية منذ لقائه المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2017.

وتتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في باريس بشأن النزاع في شرق أوكرانيا.