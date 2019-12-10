دوي انفجار بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال
06:41 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
القاهرة - (مصراوي)
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها اليوم الثلاثاء، سماع دوي إنفجار هائل بالقرب من قصر الرئاسة في مقدشيو بالصومال.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤولون في وكالة الأمن والمخابرات الصومالية مقتل أحد قادة حركة الشباب البارزين في غارة جوية نفذتـها طائرة بدون طيار في منطقة جنوبي الصومال.
الخبر التالى:متحدث الخارجية العراقية: استقالة الحكومة "مؤشر إيجابي" وعلاقتنا مع إيران "تداخل مصالح" (حوار)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
313
-
211
-
130
-
117
-
95
-
83
-
64
-
61
-
60
-
58
-
57
-
56
-
54
-
53