دوي انفجار بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ لها اليوم الثلاثاء، سماع دوي إنفجار هائل بالقرب من قصر الرئاسة في مقدشيو بالصومال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤولون في وكالة الأمن والمخابرات الصومالية مقتل أحد قادة حركة الشباب البارزين في غارة جوية نفذتـها طائرة بدون طيار في منطقة جنوبي الصومال.