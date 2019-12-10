الاتحاد الأوروبي يرفض مذكرة التفاهم التركية الليبية

بروكسل- (د ب أ):

من المنتظر أن يرفض الاتحاد الأوروبي في بيانه الختامي المنتظر صدوره عن القمة الأوروبية المقررة بعد غد الخميس في بروكسل، الاتفاق الذي أبرمته تركيا مع ليبيا بشأن مناطق النفوذ في البحر المتوسط، وذلك حسب مسودة البيان الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منها.

وحسب المسودة فإن "مذكرة التفاهم تنتهك حقوق السيادة الخاصة بدول أخرى، ولا تتوافق مع القانون البحري، ولذلك لا يمكن لها أن تكون ذات تبعات قانونية بالنسبة للدول الأخرى"، حسبما جاء في المسودة.

وقعت تركيا هذا الاتفاق مع ليبيا، بشأن الحدود البحرية، أواخر نوفمبر الماضي في أنقرة، وذلك دون موافقة دول أخرى على البحر المتوسط.

ويقسم الاتفاق المنطقة البحرية الموجودة جنوب جزيرة كريت اليونانية ومجموعة جزر دوديكانيسيا، التي يرجح وجود احتياطي غاز كبير بها.

وترى تركيا أن اليونان ليس لها حقوق في هذه المنطقة لأن هذه الجزر مياه إقليمية ولا تمتلك جرفا قاريا، في حين تنظر اليونان للموضوع بشكل مختلف.

وستكون مواجهة التغير المناخي من القضايا الأخرى التي سيتطرق إليها البيان الختامي للقمة، إضافة إلى الجوانب المالية للاتحاد الأوروبي، مستقبلا، والأزمة الحالية في منظمة التجارة العالمية.